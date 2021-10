Garlenda. Dal primo novembre, Sat sarà il nuovo gestore del servizio rifiuti in Comune di Garlenda

Il servizio non cambierà rispetto all’attuale, tranne che per il ritiro degli imballaggi in plastica e metallo: il vetro sarà raccolto da solo, gli imballaggi in metallo (lattine, scatolette, tappi in metallo, carta argentata etc.) devono essere gettati con gli imballaggi in plastica e metallo.

