Imperia, conclusa la settimana #Guardaorailtuofuturo al Ruffini

Imperia. Terminata ieri sera la settimana #Guardaorailtuofuturo organizzata dall’istituto tecnico Ruffini per porre l’attenzione sulla filiera di istruzione tecnica Superiore post diploma. Cinque giornate dedicate ai vari corsi in cui ogni giornata è stata presentata la possibilità di una formazione superiore legata al corso di studio che permetta di rinforzare le proprie competenze in funzione delle necessità e della vocazione del nostro territorio.

... » Leggi tutto