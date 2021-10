L’80% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale, Toti: “Useremo Moderna per le dosi Booster”

Liguria. “Anche in Liguria si useràe Moderna per le dosi Booster”. Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti: “Siamo pronti ad applicare la circolare del Ministero che aggiorna i vaccini utilizzabili per le dosi booster, sarà possibile usare anche Moderna, una soluzione pronta che non richiede preparazione, utile in particolare nell’ambito delle strutture extraospedaliere, come ad esempio le rsa. La dose “booster” del vaccino Moderna può essere utilizzata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”.

... » Leggi tutto