Rifinanziato con 360mila euro il bando audiovisivo 2020

Liguria. Approvato in giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il rifinanziamento della terza edizione del bando audiovisivo. “Come promesso – spiega l’assessore Andrea Benveduti – Regione Liguria ribadisce la centralità di un settore in crescita, motore di sviluppo economico e di marketing territoriale, con un’integrazione di oltre 360 mila euro che consentirà a nuove produzioni audiovisive di trovare casa in Liguria”.

... » Leggi tutto