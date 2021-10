Coronavirus, calano le prenotazioni dei vaccini. Apricale maglia nera

Imperia. In provincia di Imperia sono 52.968 i cittadini che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid-19. Di questi, 4.045 sono ultra-ottantenni, ovvero la popolazione che rischia le conseguenze più gravi in caso di infezione da Coronavirus: l’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 80 anni (fonte Istituto Superiore di Sanità). I dati sull’andamento vaccinale sono stati raccolti il 25 ottobre scorso dall’Asl1 Imperiese.

