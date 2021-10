La Liguria ospita i MEDSenior Games 2022

Genova. Atletica leggera, basket, beach volley, calcio, calcio a 5, ciclismo, danza sportiva, judo, karate, nuoto, orienteering, paddle, pallavolo, scacchi, tennis e vela. Sono le discipline protagoniste dal 6 al 20 giugno 2022 nei MED Senior Games, evento multisport di respiro internazionale che si tiene ogni 2 anni e che ha l’obiettivo di richiamare a Genova e in Liguria migliaia di atleti ed accompagnatori provenienti da tutto il mondo per incontrarsi, socializzare e competere in appassionanti gare sportive.

