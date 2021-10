Torna al successo il Legino. I verdeblù di Fabio Tobia non hanno fallito contro un Celle Riviera in crisi nera e hanno ottenuto punti importanti per la classifica e per rilanciare le proprie ambizioni nel campionato di Promozione.

Le due marcature che hanno sancito la vittoria sono stati siglati da Lorenzo Anselmo. Importante anche non avere subito goal.

... » Leggi tutto