Ronde notturne a Ventimiglia: «Non mandiamo agenti allo sbaraglio»

Sanremo. «Questo turno by night non deve essere considerato un gioco. Queste attività devono essere svolte in maniera coordinata con tutte le forze di polizia e affrontate con una pianificazione dettagliata. La polizia locale se impiegata in attività di pubblica sicurezza, come di fatto è questa, deve essere messa in condizione di lavorare in maniera sicura e professionale, soprattutto quando si tratta di intervenire a gamba tesa su situazione di estremo degrado e pericolo, dato il contesto sociale che rappresenta la città di Ventimiglia, soprattutto in orario notturno. È lodevole e doveroso impegnare il personale in attività di contrasto all illegalità, ma chi interviene deve farlo in maniera efficace e sicura». E’ questo il commento del nostro lettore Igor Cassini, commerciante ventimigliese, consigliere comunale di Dolceacqua ed ex vigile, che ci ha scritto in merito alla notizia dell’imminente partenza delle ronde notturne nella città di confine (vedi correlato).

