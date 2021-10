Trasporto ferroviario, il comitato Gruppo Pendolari Cuneo-Torino chiede il ripristino al 100% dell’offerta

Ventimiglia. Il comitato Gruppo Pendolari Cuneo-Torino membro del Co.M.I.S. Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile, preoccupato della situazione del TPL e in particolare del trasporto ferroviario, vista la ripresa delle attività sia lavorative che scolastiche e la diminuzione consistente dello smart working, chiede, come riportato da Cuneo24, nuovamente il ripristino al 100% dell’offerta del trasporto ferroviario, ed è pertanto assolutamente necessario che vengano: «ripristinate le corse del primo treno del mattino delle 4,21 da Cuneo e l’ultimo da Torino delle 23,25; ripristinato il servizio sia sulla Saluzzo-Savigliano che sulla Cavallermaggiore-Bra; ripristinate le corse nel fine settimana tra Fossano-Cuneo-Limone; potenziato il servizio sulla linea Cuneo-Nizza-Ventimiglia; garantita una migliore connessione dalle cittadine quali Racconigi e Cavallermaggiore, sul tratto verso Cuneo, in particolare il mattino, in modo da permettere un trasporto più agevole verso i posti di lavoro o verso le scuole site nel bacino cuneese».

