Allarme sul viadotto, per due settimane una corsia in meno verso il casello di Genova Ovest

Genova. Rimosso il divieto di transito per i mezzi pesanti sul raccordo tra l’Elicoidale e Genova Est: è quanto ha deciso stamattina il Comune di Genova in attesa delle verifiche di Autostrade sulla stabilità del viadotto nei pressi di via Cantore, dove le strutture presentano preoccupanti ammaloramenti superficiali. Per rispettare comunque le prescrizioni di sicurezza sarà chiusa al transito una delle tre corsie in direzione del casello, in modo da ridurre il peso e da consentire le ispezioni nei prossimi giorni.

... » Leggi tutto