Corso Europa, entro metà novembre attivi i 3 nuovi autovelox fissi: ecco dove saranno

Genova. La conferma arriva direttamente dal comandante della polizia locale Gianluca Giurato: nei prossimi giorni saranno installati e attivati i nuovi impianti fissi di rilevazione della velocità istantanea – altrimenti detti autovelox o meglio ancora telelaser – lungo corso Europa. In tutto saranno tre e, se tutto filerà liscio, entro metà novembre saranno già pronti a sfornare multe e far saltare punti dalle patenti di chi non rispetta i limiti di velocità.

