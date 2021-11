Arma di Taggia. Filippo Odobashi, appena 12 anni e un curriculum artistico degno dei più grandi professionisti. L’ultimo, solo in ordine temporale, è il riconoscimento ottenuto in un esame di pianoforte, che gli ha permesso di essere scelto dalla Royal Schools of Music di Londra a rappresentare l’Italia al sesto concerto virtuale “ABRSM Global High Scorers’ Concert”.

