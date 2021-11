I Subricchi di Dego, gustosa eredità lasciata da Napoleone

Di certo, per una volta, c’è l’origine del nome: una derivazione francese, dovuta forse alle armate napoleoniche che in Val Bormida, fine ‘700, erano di casa (anche sulla costa, ad onor del vero). Il “subricco”, vanto della gastronomia di Dego, dovrebbe (il condizionale, anche se in questo caso la certezza è quasi totale) avere origine dal suo metodo di cottura, “sur la brique”, sui mattoni roventi in italiano, subricchi nel dialetto di Dego.

... » Leggi tutto