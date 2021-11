Il Festival della Scienza si chiude con 50mila visitatori: “È stata l’edizione della ripartenza”

Genova. Si è conclusa la parte in presenza della 19esima edizione del Festival della Scienza che, da giovedì 21 ottobre a lunedì 1° novembre, ha riportato a Genova un ampio programma composto da 212 eventi articolato in 131 conferenze, 42 laboratori, 17 mostre, 8 spettacoli e 13 eventi speciali in 26 luoghi della città, con protagonisti oltre 350 scienziati e personalità illustri, tra cui un premio Nobel in collegamento streaming.

