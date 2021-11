Maltempo, termina l’allerta gialla: ora a fare paura è la mareggiata prevista per domani

Liguria. Termina senza danni, fortunatamente, l’allerta gialla sul levante savonese. La pioggia è scesa copiosa, ma senza causare disagi; e anche le raffiche di vento, seppur forti, non hanno provocato problemi rilevanti. Ora, almeno sulla nostra provincia, arriva qualche ora di tranquillità. Ma è soltanto una tregua: domani, infatti, Arpal prevede una mareggiata su tutta la costa ligure, mentre per mercoledì sono annunciati nuovi temporali. Una situazione in continuo divenire che verrà valutata meglio nella giornata di domani.

