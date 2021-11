Biella. Una delle scuole calcio migliori, fino a qualche decennio fa, il Torino Primavera odierno non è più a quei livelli, ma è pur sempre un avversario da prendere con le molle, tanto più se Tufano deve fare a meno di Yepes Laut e Trimboli, costretti – non si sa quanto volentieri – al ritiro ‘punitivo’ della prima squadra, in quel di Coccaglio (Brescia).

... » Leggi tutto