Ventimiglia, falò per scaldarsi scappa di mano e provoca incendio

Ventimiglia. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco dal locale distaccamento per spegnere un incendio di spazzatura e sterpaglie. Il rogo era stato appiccato da alcuni migranti, sotto il cavalcavia di via Tenda nel primo pomeriggio, probabilmente per scaldarsi e così ripararsi dai primi freddi autunnali, cosa che accade di frequente. Questa volte le fiamme gli sono scapate di mano e nessuno si è fatto male solo grazie al rapido intervento dei pompieri.

