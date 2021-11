Campionato di calcio a 5, buona la prima per l’Airole Fc

Airole. Parte con una vittoria la stagione 2021-22 dell’Airole Fc nel girone A della Liguria del campionato di serie C di calcio a 5. Sul campo di casa del ‘Comunale’ di Camporosso infatti i biancoverdi della Val Roja hanno superato venerdì sera per 6-4 la Parrocchia di Caramagna al termine di una partita in cui la giovane squadra ospite, new entry di questa edizione del campionato, ha creato non pochi grattacapi ai padroni di casa.

