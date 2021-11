Ecco “Sanremo Watches, nuovo riferimento per gli appassionati di orologi

Sanremo. Ha aperto nella Città dei Fiori una nuova realtà per gli appassionati del mondo degli orologi: è “Sanremo Watches”. Il nuovo negozio nasce dalla collaborazione fra Riccardo Cavestri, già ventennale, conosciutissimo, venditore della gioielleria Abate, noto per l’esperienza, gli ottimi rapporti con la clientela cortesia e la conoscenza dei prodotti trattati e Luigi Ferrua da sempre appassionato collezionista e grande conoscitore dei modelli vintage. Lo store si trova in Via Gaudio 43, a pochi passi dalla movida di piazza Bresca.

