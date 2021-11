Green pass fino all’estate e stato d’emergenza prorogato a marzo: si decide entro novembre

Genova. Prorogare lo stato d’emergenza sanitaria almeno fino a marzo e rendere il green pass obbligatorio fino a giungo: queste sarebbero le intenzioni del governo per gestire i prossimi mesi in vista del periodo ‘freddo’ dell’anno e, soprattutto, l’eventuale nuovo picco di contagi invernale. Ipotesi sempre più concrete che circolano in queste ore nei corridoi di Palazzo Chigi, e che potrebbero diventare realtà già entro novembre.

