Monaco, 19° Golden Foot Award: chiuse le votazioni per decretare il fuoriclasse in attività

Monaco. Dieci candidati e un solo vincitore. Chi succederà a Cristiano Ronaldo, premiato nel 2020? Cresce l’attesa per vedere a chi sarà assegnato il 19° Golden Foot Award, l’unico premio che si può vincere una volta in carriera e che apre le porte per il solo luogo al mondo, dove i più grandi calciatori di sempre lasciano le proprie impronte per l’eternità: la celebre Champions Promenade nel Principato di Monaco.

