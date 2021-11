Stato di emergenza, Costa: “Chi non si vaccina è responsabile della proroga delle restrizioni”

Roma. “La decisione sulla proroga dello stato di emergenza sarà fatta al momento opportuno. E’ presto per fare previsioni in tal senso. Occorre però fare una riflessione: se questo strumento, così come le altre misure restrittive, subirà un prolungamento sarà anche per una corresponsabilità di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi”. E’ quanto dichiara Andrea Costa (Noi con l’Italia), Sottosegretario di Stato alla Salute, a SkyTg24.

... » Leggi tutto