Bordighera, l’amministrazione presenta il Dup. Sindaco Ingenito: «La soddisfazione più grande, gli investimenti privati»

Bordighera. Ricostruzione dei muri di via al Confine e di via Gioberti, riqualificazione dei giardini Lowe, restyling di Piazza della Stazione, adeguamento antisismico degli edifici scolastici, lavori di messa in sicurezza del porto e sostituzione dell’impianto di riscaldamento della scuola Maria Primina. Sono questi gli interventi di più recente conclusione che il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha elencato in consiglio comunale presentando il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2022-2024: un documento che contiene l’atto di indirizzo dell’amministrazione volto a definire il quadro degli investimenti in corso e di quelli previsti nei prossimi anni.

... » Leggi tutto