Delegazione del “Nuovo Sindacato Carabinieri” in provincia di Imperia

Genova. Il Nuovo Sindacato Carabinieri in visita oggi in tutta la Regione: «La visita sindacale del Nuovo Sindacato Carabinieri di oggi è iniziata dal Comando Legione Carabinieri Liguria in Genova, dove siamo stati ricevuti dal Generale Maurizio Ferla al quale sono state riferite criticità già segnalate al Comando Generale Arma, ovvero un caso di discriminazione di un militare titolare di green pass da tampone poi rientrato, nonché l’utilizzo della formula di impiegare i militari di reparti magari già in sofferenza organica, bypassando la richiesta del servizio provvisorio ma utilizzando lo stratagemma “a disposizione di….”. Al Gen. Ferla sono state illustrate le finalità del sindacato che opera in regime di natura privatistica e risponde ai propri iscritti, e la peculiarità del Nuovo Sindacato Carabinieri che ha tra le sue peculiarità che lo differenziano dagli altri, il fatto di aver inibito l’attribuzione di qualsiasi carica sindacale a chi fa parte della rappresentanza militare, in quanto le 2 posizioni sono inconciliabili come tra l’altro ha recentemente rilevato il Comando Generale che ha sollevato apposito quesito allo Stato Maggiore della Difesa e al Ministro stesso».

