Liguria. E’ stato approvato alla Camera l’emendamento, a firma del Partito Democratico, inserito nel Decreto Trasporti, che stanzia, attraverso un fondo, le risorse per permettere agli enti gestori dei porti di non dover coprire a proprie spese gli indennizzi per risarcire le famiglie dei lavoratori vittime di patologie absesto correlate, l’amianto.

... » Leggi tutto