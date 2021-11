Ruota panoramica a Brignole, sindacati Amt in rivolta: “Scelta rischiosa per utenti e autisti”

Genova. Era prevedibile: la decisione di ricollocare la ruota panoramica in viale Caviglia, sacrificando parte del capolinea dei bus extraurbani Amt sul lato di via Cadorna, non piace ai sindacati degli autisti che chiedono un incontro urgente con l’azienda e lanciano un allarme legato alla sicurezza, non solo quella del personale impegnato alla guida ma anche degli utenti stessi delle corriere.

... » Leggi tutto