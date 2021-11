Sanità, Cgil: “Nove mesi di attesa per l’assegno di accompagnamento. Raddoppiati i tempi per 5mila famiglie”

Genova. “Servono anche nove mesi per ottenere l’assegno di accompagnamento in Liguria. Con l’emergenza Covid, che ha portato alla sostituzione della visita del paziente con l’invio della documentazione alle Asl, i tempi in Liguria sono più che raddoppiati. Per una pratica per cui mediamente servivano quattro mesi, ora si è passati anche a nove mesi di attesa con 60 giorni a disposizione dell’Inps per dare il nullaosta all’accompagnamento”, spiegano Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria e Nicola Dho, segretario generale Fp Cgil Liguria.

