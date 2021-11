ZenaTrans, il nuovo spazio dedicato al supporto legale e psicologico per le persone in transizione

Genova. Uno luogo di ascolto e auto-formazione, ma anche di supporto psicologico e legale per affrontare il lungo e spesso difficile percorso della transizione. Questo è ZenaTrans, il nuovo spazio aperto all’interno del Rainbow Lab di vico Gibello dedicato alle persone trans e alle loro famiglie, ma non solo, pensato per diventare punto di orientamento e formazione per le tematiche legate al mondo transgender.

