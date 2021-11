Comunali, Sansa e Pastorino battono il tempo al centro sinistra: “Candidato civico e stessa coalizione delle regionali”

Genova. Lo strumento è la presentazione dei risultati di un questionario rivolto a 600 genovesi e intitolato non a caso Costruiamo Genova, ma il fine è assolutamente esplicito nonché esplicitato dagli organizzatori dell’appuntamento: battere il tempo al centro sinistra che a sette mesi circa dalle comunali ancora non solo non ha un candidato né un programma condiviso ma neppure un perimetro certo di coalizione.

