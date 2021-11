Europei di Kettlebell lifting, l’atleta della Polisportiva Finale Joshua Viola è campione d’Europa

Finale Ligure. Lo scorso 21-24 ottobre a Falun, in Svezia, si sono tenuti i campionati Europei di Kettlebell lifting, una competizione che consiste nel sollevamento ripetuto dell’attrezzo omonimo, appunto il “kettlebell”, un peso di forma sferica con una maniglia. La vittoria viene assegnata a chi riesce a fare più ripetizioni possibili in 10 minuti. Le gare di kettlebell lifting si distinguono generalmente in tre discipline a seconda del movimento (slancio completo, strappo e biathlon) e due categorie a seconda del peso (24 o 32 kg).

... » Leggi tutto