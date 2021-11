Savona/Cairo Montenotte. A dicembre sarà chiuso il bando (aperto entro fine novembre) per i lavori di ripristino dell’impianto, poi saranno necessari 12 mesi (fine 2022) per la ricostruzione. Invece, per la proroga di un anno della cassa integrazione per i lavoratori di Funivie ci sarà un incontro l’11 novembre.

... » Leggi tutto