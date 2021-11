Giustenice, una quota del bilancio comunale per la riduzione della Tari

Giustenice. “L’emergenza sanitaria, ancora in corso, ha indebolito il Paese con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull’intero tessuto socio-economico del territorio. Come tutti sappiamo, tra i molteplici effetti, si sono verificate la sospensione di alcune attività, la limitazione delle possibilità di utilizzo di spazi e locali e le limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie. Per questo l’amministrazione comunale di Giustenice, ha stanziato una quota significativa del bilancio comunale per la riduzione della Tari ai propri cittadini ed in particolar modo alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Giustenice Mauro Boetto.

