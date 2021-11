Inps, sportelli al pubblico. Usb Pi Liguria: «Come peggiorare il servizio facendo finta di migliorarlo»

Genova. «I cittadini costretti a due viaggi all’Inps per una risposta: “Two is meglio che one”? Come prevedibile, l’apertura del nuovo sportello di “prima accoglienza” senza prenotazione, imposto dalla direzione generale Inps per compiacere il ministro Brunetta, già, dopo poco più di 15 giorni, mostra tutta l’inadeguatezza e il peggioramento del servizio sportelli ai cittadini. Vengono già segnalati episodi di intemperanza da parte di cittadini esasperati dalla presa in giro: almeno due a Genova ed uno a Savona in cui è intervenuta anche la polizia. Di fatto, con questo geniale servizio, il cittadino deve recarsi presso la sede Inps, fare la fila fuori dagli uffici per la ridotta capienza imposta dall’emergenza sanitaria, arrivare finalmente allo sportello e -tranne per alcune semplici risposte- prendere un appuntamento per un altro giorno con lo sportello vero dove potrà avere soddisfazione» – fa sapere l’Unione sindacale di base, coordinamento regionale pubblico impiego Liguria.

