Imperia. Dopo l’ultimo fine settimana di ottobre dedicato all’attività propaganda dell’Imperia Rugby e alla non facile partita dell’under 15 della Union Rugby Riviera con il Cus Genova, sarà la franchigia provinciale protagonista a tutto ovale nel primo weekend di novembre. Si comincia sabato alle 15, al “Pino Valle” con la under 15 di Castaldo e Archimede opposta ai pari età del Savona.

