Pallapugno, al via la consegna del Balun d’or

Imperia. Torna, dopo un anno di pausa per l’emergenza sanitaria, la cerimonia per la consegna del Balun d’or, promosso dal Comune di Cerretto Langhe, in collaborazione con l’Atl Langhe, Monferrato e Roero, l’Unione montana Alta Langa, la Federazione italiana pallapugno e l’Associazione pallone elastico alla pantalera. L’appuntamento è per sabato 13 novembre, alle 10, negli ampi spazi del centro sportivo polifunzionale Il crocicchio di località Pedaggera a Cerretto Langhe.

... » Leggi tutto