Savona. Proseguono i lavori sul rio Molinero a Legino per la mitigazione del rischio idraulico. Proprio per consentire questi interventi sono previste alcune modifiche alla viabilità: il tratto di via Bove compresa fra via Cadorna e l’intersezione con via Buonarroti, la via Buonarroti sia da via Stalingrado (da sud) che da via Piaggio (da nord) diventeranno strade senza sbocco e con doppio senso di marcia.

... » Leggi tutto