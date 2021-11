Ad OliOliva con CNA, ricco appuntamento questo pomeriggio con i laboratori in calata Cuneo

Imperia. Prosegue con successo l’esperienza CNA all’edizione 2021 di OliOliva, all’interno di uno spazio vetrina ricco di immagini, colori, profumi e sapori del nostro territorio. CNA partecipa infatti ad Imperia con un ampio spazio espositivo in Calata Cuneo allestito con il prezioso supporto degli artigiani di eccellenza in rappresentanza delle lavorazioni riconosciute con il marchio Artigiani in Liguria e De.Co., delle imprese aderenti al Consorzio Valle Argentina e di quelle del progetto Lavanda della Riviera dei Fiori®: un ampio ambiente esperienziale e fruibile dai visitatori, progettato e realizzato esclusivamente con il contributo degli artigiani, che si sono prestati con entusiasmo a partecipare operativamente agli allestimenti.

