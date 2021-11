Basket, il Roca Team cede al Pireo. Netta sconfitta contro l’Olympiacos

Il Roca Team esce sconfitto dalla trasferta ateniese, cade al Pireo contro l’Olympiacos e per la prima volta in stagione viene decisamente messo in crisi da una squadra avversaria, perché non riesce a trovare il modo di contrastare la difesa dei greci.

Il match in realtà era iniziato sotto il segno del Monaco, con Alpha Diallo mattatore ed un sonante 17 a 27 alla fine del primo quarto a favore dei monegaschi , ma è proprio qui che troviamo la chiave di lettura della partita.

