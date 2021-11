Cornigliano, al via i lavori per il villaggio di Babbo Natale a villa Bombrini

Genova. Da lunedì inizierà a prendere forma il Villaggio di Babbo Natale, che sarà allestito nel parco di Villa Bombrini a Cornigliano dalla Pro Loco Cornigliano Ligure, con il contributo dell’assessorato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Società per Cornigliano, Consorzio Cornigliano 2020 e Consorzio Pro Loco Genova.

Igloo, sagome di animali del Polo Nord, un bosco incantato, casette rosse in legno trasformeranno, dal 4 al 24, il parco di villa Bombrini in un villaggio nordico, dove i genovesi potranno immergersi nelle atmosfere del Natale. Per i bambini ci sarà l’immancabile cassetta postale dove inviare le proprie letterine da Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli nella sua casa, su un grande trono, tra gli elfi.

... » Leggi tutto