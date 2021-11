I ragazzi delle scuole medie di Imperia partecipano all’iniziativa Lions La Torre “Un poster per la Pace”

Imperia. Qualche centinaio di ragazzi delle scuole medie cittadine sta partecipando al concorso “Un poster per la Pace” organizzato – per la città di Imperia – dal Lions Club Imperia La Torre, presieduto da Nadia Pollarolo. L’iniziativa dei Lions, che si ripete ogni anno in tutto il mondo, vuole contribuire al rafforzamento nei giovani dei sentimenti di Pace e di civile convivenza e consiste nell’elaborazione di un poster attinente ad un tema che cambia annualmente: quello del 2021 è quanto mai attuale, visto che recita “Siamo tutti connessi”!

