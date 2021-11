Imperia, prima visita in Liguria per delegazione Nuovo Sindacato Carabinieri

Imperia. Una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri ha effettuato la prima importante visita in Liguria, lo scorso 3 novembre, al Comando Legione di Genova e successivamente al Comando Provinciale di Imperia. In entrambe le sedi il Segretario Nazionale Massimiliano Zetti e i referenti liguri Massimo Mela, Giovanni Maria Donadu, Andrea Lagostena, Antonio Donadu e Alessio Zanardo hanno incontrato i rispettivi Comandanti, il generale Maurizio Ferla e Cil colonnello Marco Morganti, cui hanno esposto obiettivi e finalità del Sindacato e rappresentato alcune problematiche e criticità riscontrate tra il personale in servizio in Liguria.

