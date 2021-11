Olioliva, seconda giornata. Tra stand e studenti delle scuole cittadine

Imperia. Seconda giornata per Olioliva 2021 che entra nel vivo del suo programma. Tra i circa 200 stand presenti all’edizione di ques’anno, sono presenti anche delegazioni delle scuole cittadine.

Il Polo Tecnologico Imperiese ITI “G. Galilei”, ITTL “A. Doria”, IPSSC “Ulisse Calvi” e l’I.I.S Ruffini di Imperia sono presenti in Calata G.B. Cuneo con un proprio stand proponendo un calendario di attività didattico-divulgativo per presentare i loro indirizzi. La scuola ha organizzato un incontro formativo per la mattina di domenica 7, per promuovere le opportunità offerte dai corsi presso lo stand Area Laboratori.

