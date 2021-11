Presidente Toti «Oltre 40mila prime dosi dal 1°ottobre al 4 novembre. Solo il vaccino ci permette di evitare le chiusure»

Genova. «Dal 1° ottobre al 4 novembre sono state oltre 40mila le prime dosi di vaccino somministrate in Liguria, per la precisione 41.433, un risultato importante, frutto anche dell’effetto Green pass: serve però accelerare e fare di più per arrivare a una copertura vaccinale del 90% delle persone maggiori di 12 anni. I numeri che arrivano dall’Europa parlano chiaro: solo il vaccino è la via per tornare alla normalità». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria.

«In dati di oggi – continua Toti – ci dicono che il virus è tornato a rialzare la testa: i nuovi positivi in 24 ore sono 130. Per fortuna, proprio grazie alla campagna vaccinale i livelli di occupazione dei posti letto in ospedale rimangono sotto il livello di guardia: oggi sono nel complesso 91, lo stesso numero di ieri, di cui 82 in area medica e 9 in terapia intensiva».

