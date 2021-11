Sanremo, in piazza Colombo torna la protesta contro il green pass

Sanremo. Circa 200 persone hanno preso parte alla manifestazione contro il green pass organizzata in piazza Colombo a Sanremo. “Giù le mani dai bambini, giù le mani dal lavoro“, “No al green pass, no alla tirannia sanitaria” hanno scritto sugli striscioni affissi dietro un piccolo palco, corredato di bandiere italiane, dal quale gli organizzatori hanno tenuto i loro interventi, tra gli applausi del pubblico.

Tanti i manifesti di solidarietà a Stefano Puzzer, il leader dei portuali di Trieste allontanato da Roma dopo una manifestazione non autorizzata.

