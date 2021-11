Ventimiglia, 15 giorni di prognosi per agente ferito da straniero ubriaco durante la ronda

Ventimiglia. Ha riportato una lesione alla gamba, giudicata guaribile in 15 giorni, il sovrintendete della polizia locale Paolo C.: uno dei due vigili impiegati nel servizio di ronde notturne lo scorso giovedì a Ventimiglia. L’agente è intervenuto in via della Repubblica per fermare un uomo, un tunisino di 30 anni, visibilmente ubriaco, che camminava brandendo una spranga di ferro, poi risultata rubata in un vicino cantiere.

