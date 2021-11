Viadotto di San Benigno, il verdetto slitta di una settimana: confermate le limitazioni al traffico

Genova. Sarebbe dovuto arrivare ieri il primo verdetto per il viadotto tra Elicoidale, Sopraelevata e rampa di accesso al casello di Genova Ovest per cui lo scorso 31 ottobre è scattato l’allarme a causa dell’evidente corrosione delle strutture segnalata da Autostrade. Ma le analisi disposte per verificare lo stato di conservazione dell’acciaio sono state rinviate e così non c’è dubbio che il restringimento di carreggiata rimarrà attivo almeno per un’altra settimana in attesa di capire come intervenire.

