Savona sconfitti, David Balleri: “Avversari aiutati dall’arbitro, siamo i più forti del girone”

Sconfitta che fa male al Savona, perché ha significato perdere il primato in classifica e perché la squadra ha dovuto disputare gran parte della gara in dieci contro undici per un’espulsione più che discutibile ai danni del leader del centrocampo Roman Stefanzl.

Il Savona era andato in vantaggio intorno al venticinquesimo con Serhiienko. La Sampierdarenese è andata a segno due volte a inizio ripresa, con Morani dal dischetto e con Chiarabini.

