Anche San Bartolomeo al Mare dà il via all’accensione degli impianti di riscaldamento

San Bartolomeo al Mare. Anche il comune di San Bartolomeo al Mare, con ordinanza in data odierna, in considerazione delle condizioni meteorologiche, ha disposto l’accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento negli edifici pubblici e privati dall’8 al 14 novembre compreso, per un orario giornaliero massimo di 5 ore, anche frazionabili in due o più sezioni e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambientale stabiliti dal D.P.R. n. 74/2013.

... » Leggi tutto