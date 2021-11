Liguria. “Crediamo di avere un dispiegamento di forze più che sufficiente per la terza dose che auspico il governo sblocchi al più presto anche per le categorie sotto i 60 anni“. A dirlo è il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito agli hub e ai centri vaccinali aperti su tutto il territorio ligure.

