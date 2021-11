Crisi Sanac, in arrivo nuova cassa integrazione. Allarme dei sindacati: “A rischio lo stabilimento”

Vado Ligure. Lo sciopero generale della siderurgia del 10 novembre, con la protesta in atto delle maestranze di Acciaierie Italia, si intreccia direttamente con la vertenza ancora aperta del gruppo Sanac e dello stabilimento di Vado Ligure, che produce materiali refrattari e strutturata per lavorare quasi in esclusiva per il gruppo siderurgico, ora di proprietà statale con la società Invitalia.

